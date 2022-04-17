Как рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, под огнем оказались новые районы Северодонецка. Большую часть жилого фонда враг уже уничтожил за последние полтора месяца.

К теме Россияне обстреляли десятки объектов инфраструктуры в Луганской области

Зафиксированы многочисленные возгорания квартир в Северодонецке

Однако обстрелы нашего самого молодого в области города не утихают. В ночь с 16 на 17 апреля после попадания снарядов загорелись три многоэтажки на одной улице. Еще одна – вдали,

– рассказал Гайдай.

На место пожаров спасатели выехали сразу – как только прекратились обстрелы. Они зафиксировали многочисленные возгорания квартир. Информация о жертвах уточняется.

Еще один дом уничтожили в Новодружеске

Еще один дом оккупанты уничтожили в Новодружеске. К счастью, владельца жилья успели эвакуировать.

Обратите внимание! Наши защитники на Донбассе за сутки отбили 10 атака враг. Украинские воины уничтожили 15 танков, три артиллерийские системы, 24 единицы бронированной и 10 единиц автомобильной техники противника.

Жуткие последствия обстрелов Луганской области / Фото Сергея Гайдая

Смотрите в видео: обломки ракет упали на жилые дома Запорожья