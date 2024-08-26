Россия 26 августа запустила по Украине различные виды ракет и ударные дроны. Основной целью врага остается энергетика.

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Цель неизменна

Во время массированной атаки Россия снова пыталась атаковать украинские энергетические объекты. Такие удары не обойдутся без ответа.

Руководитель Центра противодействия дезинформации отметил, что такие удары прогнозируемые, ведь враг хочет блэкаута для Украины на зиму. Впрочем, он также отметил, что хотеть, россияне могут чего угодно.

Но реальность такова, что мы сейчас регулярно наносим удары по разным уголкам России, по различным объектам, и это также будет только наращиваться,

– написал чиновник

По его словам, это ухудшит ситуацию в самой России.