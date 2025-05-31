Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистские СМИ.

Смотрите также Начинается очень интересное: почему у Путина заявили о готовности к встрече с Зеленским

Что заявил Картаполов об Украине

Так называемый председатель комитета по обороне прокомментировал прогноз американского экономиста Джеффри Сакса. Тот заявлял, что Украина может потерять Одессу, если не согласится на прекращение боевых действий.

Но мы изначально говорили, что ежедневно отдаление дипломатического решения этого конфликта ухудшает условия для Украины,

– цинично заявил Картаполов.

По его словам, в случае отказа от "мирного урегулирования", Украина якобы останется без Одессы, Сум, Харькова и других территорий.

К слову, это уже не первая угроза россиян на фоне мирных переговоров в Стамбуле 2 июня. Постоянный представитель страны-агрессора в ООН Василий Небензя отмечал, что в Кремле готовы продолжать и наращивать боевые действия в Украине "столько, сколько потребуется". В то же время там якобы никогда не отказывались от диалога.