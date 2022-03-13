Центр противодействия дезинформации при Совете по нацбезопасности и обороне Украины разоблачает очередную попытку России провести дезинформационную кампанию под "чужим флагом".

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Агрессор планирует дискредитировать украинцев, живущих в России

Для консолидации российского общества вокруг поддержки войны с Украиной спецслужбы России планируют проведение операции, направленной на дискредитацию проживающих в России украинцев,

– сообщили в центре.

Там также рассказали о мерах, которые государство-агрессор планирует реализовать, чтобы достичь своей цели.

В рамках спецоперации планируется:

Распространение призывов к украинцам, живущим в России, по возглавлению протестного движения по свержению режима Владимира Путина. К провозглашению призывов будут привлекаться лидеры общественного мнения с якобы проукраинской позицией, которые находятся за пределами государства-агрессора.

Предоставление протестам, связанным с резким ухудшением условий жизни россиян, этнической "украинской" окраски.

Реализация серии провокаций насильственного (террористического) характера, которые будут "организовываться" этническими украинцами.

Ужесточение пропагандистских мер с целью разъяснения гражданам России безальтернативности войны с Украиной и необходимости уничтожения украинцев.

Напомним, ранее представители Центра противодействия дезинформации нашли в соцсетях врагов "пособие" для создания фейков . В нем оккупантов призывают создавать дезинформацию и распространять ее среди людей и дают "советы", как это следует делать.