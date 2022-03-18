Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба Вооруженных Сил Украины в ночь на 18 марта.

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На Луганском и Донецком направлениях основные усилия противник сосредоточил на подготовке к наступлению на Северодонецк и окружении Мариуполя,

– говорится в сообщении.

Напомним, что российские оккупанты пытаются захватить Мариуполь чуть ли не с первого дня полномасштабного вторжения. Однако каждый раз терпят поражение. ВСУ беспощадно уничтожают врага, защищая город.

На помощь украинским военным 17 марта отправился белорусский добровольческий батальон.

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