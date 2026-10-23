Россияне нашли замену разрушенным мостам в Крыму: что построили под Джанкоем

Об этом сообщает телеграм-канал "Крымский ветер".

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Как оккупанты заменяют поврежденные мосты в Крыму?

Оккупанты соорудили насыпи не только возле поврежденных мостов, но и рядом с теми, которые пока остаются целыми. В частности, вблизи Джанкоя россияне обустроили насыпь для проезда автомобилей рядом с мостом через Северо-Крымский канал.

Как отмечают авторы канала, после того как украинские военные разрушили или повредили большинство автомобильных мостов через канал, оккупанты начали строить рядом с ними дублирующие дамбы.

Оккупанты укрепляют оборону Крымского моста / Фото "Крымский ветер"

Такие сооружения позволяют транспорту двигаться через канал в обход поврежденных мостов. В то же время россияне обустроили аналогичные насыпи и возле мостов, которые пока остаются неповрежденными.

Россияне соорудили насыпь для проезда автомобилей / Фото "Крымский ветер"

Таким образом оккупанты пытаются сохранить автомобильное сообщение даже в случае дальнейшего разрушения мостовой инфраструктуры.

Напомним, ранее пресс-секретарь ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал о проблемах Крымского моста. По его словам, после украинских атак сооружение имеет многочисленные повреждения, из-за которых россияне не могут использовать его для перевозки топлива и тяжелой бронетехники.