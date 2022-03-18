Дело в том, что оккупанты потратили почти весь боезапас ракет и некоторых видов боеприпасов. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
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Поэтому военно-политическое руководство было принято решение, чтобы перевести предприятий российского военно-промышленного комплекса на круглосуточный режим работы.
В частности, они привлечены к производству КРМБ "Калибр" и боеприпасов к РСЗО "Смерч".
Что о них известно
Российская крылатая ракета "Калибр"
Она находится на вооружении России с 2012 года. Является аналогом американских крылатых ракет Tomahawk и украинских "Нептунов".
Ракетные комплексы "Калибр" предназначены для поражения наземных, морских надводных и подводных целей при интенсивном огневом противостоянии противника. Они могут запускаться с подлодок, надводных кораблей и с самолетов Ту-142.
Максимальная дальность поражения цели составляет 300 км, минимальная – 50.
"Смерчи"
Заряженные "Смерчи" 300-миллиметровыми реактивными снарядами с кассетной головной частью с осколочными боевыми элементами. Они предназначены для поражения живой силы противника в местах их сосредоточения
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