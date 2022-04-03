Гайдай отметил, что в жилой дом попали трижды – каждый раз, когда россияне били по жилому кварталу в центре Северодонецка.

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Глава Луганской военной администрации добавил, что каждый раз на место попадания приезжали спасатели, которые тушили пожары и спасали пострадавших людей.

ГСЧС спасают дома после обстрела / Фото Луганская ОВА

Только россиянам известно, какой именно стратегический объект они хотели уничтожить в этом районе – там находятся только жилые дома. Однако враг за последнюю неделю трижды бил по этому кварталу и все три раза попадал в дом, где проживали обычные северодончане,

– отметил Гайдай.

По данным Гайдая, больше всего разрушений получили Северодонецк, Рубежное и Лисичанск. Оккупанты обстреливают как объекты критической инфраструктуры, так и жилые комплексы, где проживают люди.

Так, в Северодонецке произошло возгорание шести многоэтажек и магазина, в Рубежном – пяти объектов жилого фонда, в Лисичанске – двух,

– сообщили в Луганской ОВА.

При этом, несмотря на страшные разрушения с воздуха, Вооруженные Силы Украины продолжают защищать и освобождать граждан. Гайдай сообщил, что ВСУ отбили 6 атак оккупантов в Луганской и Донецкой областях, а также уничтожили 4 танка, 6 бронемашин и 7 автомобилей россиян.

Оккупанты несут потери на Луганщине / Фото Луганская ОВА

Оккупанты несут потери на Луганщине / Фото Луганская ОВА

Оккупанты несут потери на Луганщине / Фото Луганская ОВА

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