Сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Сум Александра Лысенко.

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Что известно о проблемах с энергоснабжением на Сумщине

Лысенко сообщил, что в Сумах, Сумском и Ахтырском районах наблюдают перебои с распределением электроэнергии.

Это из-за атаки армии России на энергетику Сумщины. В целях безопасности не разглашаем деталей и последствий, чтобы не корректировать дальнейшие действия врага,

– отметил городской голова.

Он добавил, что энергетики работают в усиленном режиме, чтобы восстановить энергоснабжение. Также Лысенко призвал сохранять информационную тишину и не распространять в сети фото и видео с последствиями попаданий и любые другие материалы, которые могут помочь оккупационным войскам скорректировать удары и сделать выводы о состоянии работы энергосистемы.

Напомним, ранее председатель Сумской ОВА Олег Григоров сообщил, что Россия целенаправленно обстреливает энергетические и газовые объекты Сумской области. Он отметил, что таким образом оккупационные войска пытаются лишить людей базовых условий жизни.