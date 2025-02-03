Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне. Отмечается, что дальше волонтера отправят на протезирование и реабилитацию.

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Россияне ударили по эвакуационному авто в Покровске

По словам Эдварда, он решил приехать в Украину, когда узнал, что в стране началась полномасштабная война. В октябре 2022 года мужчина покинул работу, дом и принял решение заниматься гуманитарной помощью.

Эдвард присоединился к команде общественной организации "База UA".

В середине года я стал следить за волонтерами – такими, как Брендон Митчелл, он мой очень хороший друг. Я понял, что я могу это делать, я могу помогать таким образом. Я поговорил с ними и спросил, как лучше всего это сделать. Все, что было нужно: купить машину и приехать. Поэтому я приобрел пикап и приехал в октябре 2022 года и с тех пор я здесь,

– поделился волонтер.

Сначала мужчина жил в Киеве и приезжал в Краматорск, однако в апреле 2023 года он решил полностью переехать на Донбасс и с тех пор жил в Краматорске.

30 января в Покровске российский дрон попал в бронированную машину эвакуаторов. Тогда в машине были также двое жителей города, которых вывозили Эдвард и другой член команды Филипп Рождественский. Самые тяжелые ранения получил именно Эдвард.

Был белый день, машина у нас белая. По ней дважды били раньше, то это третий раз. То есть машина была целью. Это не может быть описано иначе, как военное преступление. Я – гражданский. Я не должен рисковать. Я думаю, что это изменит мнение многих людей о ситуации. Думаю, это заставит людей осознать, с чем мы имеем дело, потому что люди не знают, люди на западе – они не знают, что такое Россия,

– рассказал иностранец.

После ранения Эдварда доставили в больницу в Днепре, где ему провели ампутацию и стабилизировали состояние. По словам врачей, мужчине перелили почти шесть литров крови, кровопотеря была очень большой, но, к счастью, все удалось.