Россияне ударили по железнодорожному вокзалу на Сумщине: пострадали пассажиры поезда
- 4 октября россияне ударили по железнодорожному вокзалу в Шосткинской общине, пострадали пассажиры поезда Шостка – Киев.
- Масштабы разрушений и количество раненых уточняется.
Россия прицельно ударила по поезду Шостка-Киев 4 октября. В результате атаки есть пострадавшие.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Сумской ОВА Олега Григорова.
Каковы последствия атаки россиян на вокзал Сумской области?
Российские террористы 4 октября нанесли удар по железнодорожному вокзалу в Шосткинской общине. Под атакой оказался пассажирский поезд сообщением Шостка – Киев.
По данным ОВА, в результате атаки пострадали пассажиры. Число раненых достигает около 30 человек.
На месте работают спасатели, медики и экстренные службы. Развертывается оперативный штаб, людям оказывается необходимая помощь.
Спасательная операция продолжается. Масштабы разрушений уточняются.
Что известно о последних атаках на регион?
Российская авиация 3 октября атаковала Шосткинскую общину, повредив энергетические объекты. Город Шостка и 38 окрестных населенных пунктов остались без электроснабжения.
1 октября Россия также повредила критическую инфраструктуру в Сумской области, оставив без света Шосткинский и часть Конотопского районов.
Российский беспилотник 30 сентября попал в дом в селе Чернеччина Сумской области, в результате чего погибла семья Лесниченко. Погибшая женщина была беременна двойней.