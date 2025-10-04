Россия прицельно ударила по поезду Шостка-Киев 4 октября. В результате атаки есть пострадавшие.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Сумской ОВА Олега Григорова.

Смотрите также Удар по поезду в Шостке: по меньшей мере 30 человек пострадали

Каковы последствия атаки россиян на вокзал Сумской области?

Российские террористы 4 октября нанесли удар по железнодорожному вокзалу в Шосткинской общине. Под атакой оказался пассажирский поезд сообщением Шостка – Киев.

По данным ОВА, в результате атаки пострадали пассажиры. Число раненых достигает около 30 человек.

На месте работают спасатели, медики и экстренные службы. Развертывается оперативный штаб, людям оказывается необходимая помощь.

Спасательная операция продолжается. Масштабы разрушений уточняются.

Что известно о последних атаках на регион?