Укр Рус
24 Канал Новости Украины Россияне ударили по железнодорожному вокзалу на Сумщине: пострадали пассажиры поезда
4 октября, 12:10
2

Россияне ударили по железнодорожному вокзалу на Сумщине: пострадали пассажиры поезда

Дария Черныш
Основные тезисы
  • 4 октября россияне ударили по железнодорожному вокзалу в Шосткинской общине, пострадали пассажиры поезда Шостка – Киев.
  • Масштабы разрушений и количество раненых уточняется.

Россия прицельно ударила по поезду Шостка-Киев 4 октября. В результате атаки есть пострадавшие.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Сумской ОВА Олега Григорова.

Смотрите также Удар по поезду в Шостке: по меньшей мере 30 человек пострадали 

Каковы последствия атаки россиян на вокзал Сумской области? 

Российские террористы 4 октября нанесли удар по железнодорожному вокзалу в Шосткинской общине. Под атакой оказался пассажирский поезд сообщением Шостка – Киев. 

По данным ОВА, в результате атаки пострадали пассажиры. Число раненых достигает около 30 человек. 

На месте работают спасатели, медики и экстренные службы. Развертывается оперативный штаб, людям оказывается необходимая помощь. 

Спасательная операция продолжается. Масштабы разрушений уточняются. 

Что известно о последних атаках на регион? 

  • Российская авиация 3 октября атаковала Шосткинскую общину, повредив энергетические объекты. Город Шостка и 38 окрестных населенных пунктов остались без электроснабжения

  • 1 октября Россия также повредила критическую инфраструктуру в Сумской области, оставив без света Шосткинский и часть Конотопского районов. 

  • Российский беспилотник 30 сентября попал в дом в селе Чернеччина Сумской области, в результате чего погибла семья Лесниченко. Погибшая женщина была беременна двойней.