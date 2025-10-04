Росія прицільно вдарила по потягу Шостка – Київ 4 жовтня. Внаслідок атаки є постраждалі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Сумської ОВА Олега Григорова.

Які наслідки атаки росіян на вокзал на Сумщині?

Російські терористи 4 жовтня завдали удару по залізничному вокзалу у Шосткинській громаді. Під атакою опинився пасажирський потяг сполученням Шостка – Київ.

За даними ОВА, внаслідок атаки постраждали пасажири. Кількість поранених сягає близько 30 людей.

На місці працюють рятувальники, медики та всі екстрені служби. Розгортається оперативний штаб, людям надається необхідна допомога.

Рятувальна операція триває. Масштаби руйнувань уточнюються.

Що відомо про останні атаки на регіон?