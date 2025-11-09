СМИ рассказали, какую крупную ТЭЦ на биомассе Россия разрушила дронами

В ночь на 9 ноября враг в который раз нацелился на украинскую энергетическую инфраструктуру. К сожалению, противнику удалось повредить важный объект на Черниговщине.

Так, россияне разрушили первую в Украине крупную ТЭЦ, которая производит электроэнергию и тепло из органических отходов. Об этом рассказал основатель компании Clear Energy, которая построила эту теплоэлектроцентраль в 2016 году, передает 24 Канал.

Какую ТЭЦ на биомассе разрушила Россия?

Известно, что по ТЭЦ враг ударил тремя дронами. Суспильне из собственных источников узнало, что речь идет о теплоэлектроцентрали расположенной в Корюковке, что на Черниговщине.

Компания называет Корюковскую теплоэлектростанцию своим выдающимся энергетическим проектом. Эта ТЭЦ работает на биомассе, а именно с использованием отходов древесины, и имеет мощность 4 мВт.

Справка: Под брендом "Клиар Энерджи групп" объединены энергетические компании, разрабатывающие проекты, строят и занимаются эксплуатацией электростанций на биомассе, биогазе. Также они занимаются производством и установкой собственных газогенераторов.

Где расположена Корюковская ТЭЦ: смотрите на карте

Что известно о вражеских атаках на украинскую энергетику?