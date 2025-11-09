СМИ рассказали, какую крупную ТЭЦ на биомассе Россия разрушила дронами
- Ночью 9 ноября Россия ударила по ТЭЦ на биомассе.
- СМИ выяснили, где расположен этот объект.
В ночь на 9 ноября враг в который раз нацелился на украинскую энергетическую инфраструктуру. К сожалению, противнику удалось повредить важный объект на Черниговщине.
Так, россияне разрушили первую в Украине крупную ТЭЦ, которая производит электроэнергию и тепло из органических отходов. Об этом рассказал основатель компании Clear Energy, которая построила эту теплоэлектроцентраль в 2016 году, передает 24 Канал.
Какую ТЭЦ на биомассе разрушила Россия?
Известно, что по ТЭЦ враг ударил тремя дронами. Суспильне из собственных источников узнало, что речь идет о теплоэлектроцентрали расположенной в Корюковке, что на Черниговщине.
Компания называет Корюковскую теплоэлектростанцию своим выдающимся энергетическим проектом. Эта ТЭЦ работает на биомассе, а именно с использованием отходов древесины, и имеет мощность 4 мВт.
Справка: Под брендом "Клиар Энерджи групп" объединены энергетические компании, разрабатывающие проекты, строят и занимаются эксплуатацией электростанций на биомассе, биогазе. Также они занимаются производством и установкой собственных газогенераторов.
Где расположена Корюковская ТЭЦ: смотрите на карте
Что известно о вражеских атаках на украинскую энергетику?
- С началом осени враг, как и ожидалось, усилил атаки на различные объекты украинской энергетической и газовой инфраструктур.
- Вследствие последней атаки вышли из строя все теплоэлектростанции "Центрэнерго". Они больше не способны вырабатывать электроэнергию.
- Чтобы удары были более успешными, противник начал чаще атаковать важные объекты баллистическими ракетами, которые трудно сбивать.
- Россия изменила тактику ударов по украинской энергосистеме – теперь одновременно бьет и по станциям, и по сетям. По словам первого заместителя министра энергетики Артема Некрасова, энергосистема постепенно восстанавливается, но для полной стабилизации нужно время.