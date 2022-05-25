По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, ситуация с обеспечением медицинскими расходниками в российской армии настолько плохая, что оккупанты не выживают даже при легких ранениях. Аптечки путинской армии состоят только из пары бинтов и жгутов, которыми нельзя эффективно оказывать первую помощь.

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Поэтому тысячи ордынцев банально стекли кровью даже несмотря на попытки сослуживцев их спасти.

Поняли после Мариуполя

В основном российских "Ванек" вполне можно считать одноразовыми, ведь генералы никогда ничего не делали, чтобы сохранить жизнь собственного солдата.

За 30 лет во "второй армии мира" смогли только на бумаге расписать, каким должно быть обеспечение каждого из воинов в плане медицины. На самом же деле более-менее сознательные аптечки есть только у спецназовцев или наемников частных военных компаний.

99% захватчиков получили от армии индивидуальные аптечки советского хранения и образца. Они состоят из двух жгутов, двух бинтов и нескольких ампул обезболивающего. Не понимая, что подобный набор умножает их шансы на выживание на ноль, российские срочники и контрактники с радостью шли в бой и умирали даже от легких ранений.

Старые жгуты не останавливали кровотечение, даже если россияне накладывали по 3 штуки на одну конечность. Кроме того, лишь одно из четырех резиновых изделий могло выдержать нагрузку и не порваться.

Если же речь идет о ранении в туловище или шею, то с российскими аптечками оказание какой-то домедицинской помощи вообще невероятно.

Впервые о необходимости иметь нормальную аптечку захватчики задумались во время боев в Мариуполе. Ордынцы из элитных подразделений войск России, штурмовавших город героев, обратили внимание на то, какие средства оказания первой помощи имеют наши защитники. Рашисты распотрошили украинскую аптечку и начали спрашивать у экспертов, как ею пользоваться. В целом подразделении не нашлось ни одного человека, который бы мог разобраться в том, что такое турникет.

Впрочем, после нескольких дней поисков информации нелюди кое-что поняли и пришли к выводам, что украинские аптечки крайне эффективные, а российское командование не заботится о жизни даже элитных группировок. После понимания качества аптечек за владельцами подобных трофеев на поле боя начали следить все товарищи по оружию. В надеждах, что обладателя турникетов и бандажей убьют, а подсумок со всем содержимым перейдет к новому владельцу.

Как это обычно бывает в российской армии, солдаты достаточно быстро поняли, что не надо ждать смерти своего друга, если можно его пристрелить. Так, 20 мая в одном из подразделений 7-й дивизии десантников из Новороссийска один из вояк пустил автоматную очередь в спину товарища, после чего завладел украинской аптечкой.

Обновленный жгут – вершина мечты

Задумались об улучшении аптечек и обычные боевики и оккупанты. После того как сотни их соратников погибли из-за потери крови, россияне начали обращаться к своим родственникам и волонтерам с просьбой обеспечить их жгутами и научить ими пользоваться. По данным украинских спецслужб, в течение мая российские волонтеры смогли привезти на фронт на Востоке около 500 "новейших" жгутов, которые оказались не более эффективными, чем изделие Эсмарха.

Оккупанты жалуются, что для остановки кровотечений им приходится накладывать по 2 – 3 жгута, но эти рвутся немножко реже, чем штатные армейские. Так что, охотиться за нормальными украинскими аптечками россияне не прекратят. По крайней мере, те из них, кто хотя бы способен понять, зачем нужен подсумок с красным крестиком и кучей незнакомых рядовому ордынцу вещей.