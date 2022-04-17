Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире марафона FreeДом прокомментировал ситуацию на Донбассе и возможную атаку российских захватчиков.

Читайте также Оккупанты обстреляли центр Золотого: есть погибшие и раненые

Россияне должны были бы начать наступление, но украинцы не дают

Они должны были бы начать полномасштабное наступление. Единственное, что наши вооруженные силы тоже не сидят и не ждут этого наступления просто так,

– отметил Гайдай.

Он добавил, что украинские защитники периодически наносят удары по вражеским артиллерийским складам, скоплениям техники. Это оттягивает процесс наступления россиян. "Все зависит не только от Луганской области. Ситуация под Изюмом тоже влияет на это", – объяснил глава ОВА.

Кроме того, на стороне Украины даже погода. Несколько дней шли дожди, поэтому по полям сейчас ездить невозможно.

Гайдай также заявил, что оккупанты планируют все же начать наступление в течение недели, но если не будет нюансов. В частности, речь идет о том, не разобьют ли украинцы их резервы, не будут ли снова падать дожди.