Об этом чиновник написал в соцсетях. Он рассказал о 10-м дне национального сопротивления российским оккупантам.

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Военные ресурсы России иссякают

Они (оккупанты – 24 канала) уже понимают, что тела тысяч их товарищей по "учениям", которые на экзамене получили 200 баллов, остались в чужой земле. Ведь Москва не признает их смертей, для Путина они пушечное мясо, расходный материал в попытке добиться своей имперской мечты,

– отметил Резников.

Министр заверил, что военные ресурсы врага уже иссякают, дальше его ждет логистический коллапс.

Резников подчеркнул, что сейчас российские солдаты могут спастись – сдавшись в плен. Моральный и боевой дух у оккупантов – ниже нулевого.

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