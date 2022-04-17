При этом российские оккупанты готовят отдельные подразделения для маневра. Речь идет о морской пехоте.

К теме Если Россия не разблокирует порты Украины, миру грозят голод и массовая миграция, – ООН

Россияне готовят подразделения 810-й и 155-й отдельных бригад морской пехоты к проведению морской десантной операции,

– говорят в Генштабе.

В то же время там уверяют, что эту информацию пока уточняют и проверяют.

Стоит напомнить, что попытки высадки российского десанта уже были в Одессе. Каждый раз они терпели неудачу.

Вы можете вспомнить, как россияне пытались высадить десант в Василькове месяц назад: смотрите видео