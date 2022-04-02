Враги ставят так называемые растяжки и минируют тела убитых, телефоны, автомобили и т.д. Поэтому нужно быть очень осторожным и не поднимать с земли никаких вещей.

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Возможно, захватчики минировали не только пути отступления

По всей вероятности, российские оккупанты заминировали не только пути своего отступления. В Черниговской области действовали вражеские диверсанты-разведчики.

В период войны гражданским лицам временно запрещено посещение леса,

– говорится в сообщении.

Кроме того, всех жителей области призвали смотреть под ноги, быть осторожными и передвигаться только в светлое время суток.

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