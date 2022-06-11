Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что российские солдаты вошли в населенный пункт Орехово, а также обстреляли Врубовку из огнеметной системы.

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По данным Гайдая, российские кафиры начали штурм Северодонецка, который стойко защищают воины Вооруженных Сил Украины. В результате обстрелов россиян страдает инфраструктура населенных пунктов и оставшиеся там люди.

Гайдай сообщил, что информация о количестве жертв в обстрелянной Врубовке уточняется – из-за использования огнеметной реактивной системы выгорело много жилых домов.

Россияне уничтожают инфраструктуру Луганщины / Фото Сергей Гайдай

В эфире телемарафона Сергей Гайдай сообщил, что россияне могли использовать комплекс "Солнцепек". Он отметил, что в области продолжаются бои за Тошковку, Северодонецк и другие населенные пункты.

Россияне использовали "Солнцепек" для обстрела Врубовки / Фото Сергей Гайдай

По словам главы ОВА, ситуация в Северодонецке остается стабильно тяжелой.

Бои продолжаются в городе. К сожалению, большую часть города действительно контролируют россияне, там позиционные бои на некоторых улицах проходят, – заявил Гайдай.

Часть Северодонецка контролируют россияне / Фото Сергей Гайдай

В одном из домов Северодонецка россияне пытались провести совещание, но оказалось, что они попали в Дом химика – по словам главы ОВА, что-то пошло не так, и в результате неизвестного инцидента погибли многие оккупанты.

Трассу Бахмут – Лисичанск российскую кафиры не контролируют, однако обстреливают, сказал Гайдай.

Уничтожение инфраструктуры в Луганской области

Глава Луганской ОВА сообщил, что российские кафиры продолжают уничтожать промышленные объекты в Луганской области. В Рубежном и Попасной боевики не оставили целым ни один промышленный объект. То же самое, утверждает Гайдай, россияне делают и в Лисичанске и Северодонецке, уничтожая известные на весь мир заводы.

Тысячи северодончан мечтают вернуться и пересечь первую проходную "Азота", однако враг разрушает и сам город, и химическую отрасль. Вчера во время очередного обстрела повреждено железнодорожное депо объединение. До этого – несколько промышленных цехов. Также зафиксированы попадания в здания кирпичного и исследовательского заводов,

– сказал Гайдай.

Он добавил, что вражеские снаряды попали на территорию стеклозавода в Лисичанске. Кроме того, в этом городе обстрелами повреждены школа и кулинарный лицей.

В течение прошедшего дня, 10 июня, российские боевики открывали огонь по Северодонецку, Лисичанску, Устиновке, Тошковке, Золотому, Почечному, Горному, Врубовке, Камышевасу из разных типов вооружения.

За минувшие сутки отбиты 14 атак врага, уничтожены 4 танка, 2 артиллерийские системы, 11 боевых бронированных машин, 3 единицы автомобильной техники и склад с боеприпасами противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили 4 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10", сообщил Гайдай.

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