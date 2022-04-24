Машина русской пропаганды работает непрерывно. На этот раз в инфопространстве россиян появилась информация, что в Лисичанск Луганской области прибыли представители украинских и западных СМИ. Именно те журналисты, которые показали миру зверства россиян в Буче.
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По утверждениям пропагандистов, это делается для того, чтобы бросить тень на Россию, чтобы запечатлеть то, чего не было – бесчинство россиян.
Сергей Лещенко уверен, таким образом в очередной раз этими вбросами россияне работают на опережение сообщения о том, что бесчинства все-таки были, но армия России здесь ни при чем.
Наемники Кремля уже не в первый раз врут о том, что это сами украинцы убивают своих граждан. А потом Украина призывает американских или британских рабочих спецслужб, иностранных журналистов это все транслировать по всему миру.
Очередной пример лжи и фейков со стороны государства-агрессора,
– резюмировал Лещенко.
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