Об этом рассказала уполномоченная по правам человека Верховной Рады Людмила Денисова в интервью. Она отметила, что получает информацию от российских волонтеров.
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Людей вывозят в "фильтрационные" лагеря
Людей, в частности, из Мариуполя, вывозят в "фильтрационные" лагеря. Только в самом городе их 4, там содержат 20 тысяч украинцев. Их допрашивают, раздевают и отбирают документы и телефоны. Тех людей, которые не прошли фильтрацию, вывозят в неизвестном направлении.
Проходят эту унизительную и жестокую процедуру пожилые люди, женщины с детьми. После этого их "разбрасывают по России".
Их вывозят в 45 российских регионов, где имеется 480 временных пунктов размещения,
– отметила Денисова.
Люди выходили на связь из многих российских областей, накануне – звонили по телефону украинцы, оказавшиеся вблизи Чебоксар, Чувашия. Состояние людей – ужасное, они не знают, что им делать и за что жить.
Украина сотрудничает с российскими волонтерами
Украина сотрудничает с российскими волонтерами, которые покупают для вынужденных переселенцев еду и одежду. Они узнают у украинцев, куда и кто хочет уезжать. После этого уже можно организовать перевозку семей в Эстонию.
Уже есть семьи, которые получили миграционные справки через содействие волонтеров, купили волонтеры им билеты и купили им билеты сначала в Санкт-Петербург, а потом они уехали,
– объяснила омбудсменка.
Проблема в том, что такие запросы поступают от тысячи людей. Некоторые из них очень далеко, например, в Чувашии.
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