Россияне захватили 3 населенных пункта на Запорожье, – Сырский

Враг усилил активность на Запорожском направлении. Александр Сырский сообщил о потере трех поселков.

Значительно ухудшилась ситуация на Александровском и Гуляйпольском направлениях. Здесь в ходе жестких сражений противник продвинулся вперед. Об этом сообщил главнокомандующий Александр Сырский, передает 24 Канал.

Смотрите также Ситуация становится угрожающей: военный эксперт объяснил, что планируют россияне возле Запорожья

Что известно о продвижении россиян в Запорожской области?

К сожалению, россиянам удалось захватить три населенных пункта. Изнурительные бои продолжаются за Ровнополье и Яблоково.

"Принимаются соответствующие меры поддержки. Комбинированному огню агрессору нанесен значительный урон", – говорится в сообщении генерала.

Справка: Еще днем ​​Силы обороны Юга сообщили, что украинские защитники были вынуждены отступить с позиций около 5 поселков на востоке Запорожья. Речь шла о Новоуспеновском, Новом, Охотничьем, Успеновке и Новониколаевке.

К слову, Сырский отметил, что оккупантам продвигаться помогают погодные условия. Враг использует густой туман для того, чтобы проникать между украинскими позициями.

Низкую видимость россияне используют и для утечки в южную часть Покровска.

Какая ситуация в Запорожском направлении?