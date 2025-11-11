Укр Рус
11 ноября, 21:48
Россияне захватили 3 населенных пункта на Запорожье, – Сырский

Анастасия Колесникова
Основные тезисы
  • Россияне захватили три населенных пункта в Запорожье.
  • Продолжаются бои за Ровнополье и Яблоково.

Враг усилил активность на Запорожском направлении. Александр Сырский сообщил о потере трех поселков.

Значительно ухудшилась ситуация на Александровском и Гуляйпольском направлениях. Здесь в ходе жестких сражений противник продвинулся вперед. Об этом сообщил главнокомандующий Александр Сырский, передает 24 Канал.

Что известно о продвижении россиян в Запорожской области?

К сожалению, россиянам удалось захватить три населенных пункта. Изнурительные бои продолжаются за Ровнополье и Яблоково.

"Принимаются соответствующие меры поддержки. Комбинированному огню агрессору нанесен значительный урон", – говорится в сообщении генерала.

Справка: Еще днем ​​Силы обороны Юга сообщили, что украинские защитники были вынуждены отступить с позиций около 5 поселков на востоке Запорожья. Речь шла о Новоуспеновском, Новом, Охотничьем, Успеновке и Новониколаевке. 

К слову, Сырский отметил, что оккупантам продвигаться помогают погодные условия. Враг использует густой туман для того, чтобы проникать между украинскими позициями.

Низкую видимость россияне используют и для утечки в южную часть Покровска

Какая ситуация в Запорожском направлении?

  • В последнее время противник усилил наступление на Запорожском направлении. Оккупанты активно перебрасывают туда технику и личный состав, в частности, из Сумщины.
  • Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко заявил, что россияне перебросили на Запорожье морскую пехоту. Также он сообщил, что захватчики сменили тактику – теперь они пытаются обходить позиции Сил обороны, продвигаясь по высохшему дну водохранилищ и лугам, образовавшимся после подрыва Каховской дамбы.
  • Между тем, Координационный штаб призывает родителей и опекунов срочно вывезти детей из некоторых общин Днепропетровской и Запорожской областей. Эвакуацию будут проводить с учетом безопасности, состояния здоровья детей и соответствующим сопровождением.
  • В Гуляйпольском направлении враг пытается продвигаться в обход оборонных позиций украинских войск, используя традиционную тактику: разрушает логистику украинских сил и действует небольшими группами. Цель – продолжать наступление, оказывая максимальное влияние на организацию обороны.
  • В Ореховых россияне не имеют значительного продвижения. В Степногорске и Приморском они повторяют привычную тактику из Покровска: пытаются собирать небольшие группы для продвижения вперед и выводят артиллерию на высоты, чтобы обстреливать окрестности Запорожья.