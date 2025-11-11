Россияне захватили 3 населенных пункта на Запорожье, – Сырский
- Россияне захватили три населенных пункта в Запорожье.
- Продолжаются бои за Ровнополье и Яблоково.
Враг усилил активность на Запорожском направлении. Александр Сырский сообщил о потере трех поселков.
Значительно ухудшилась ситуация на Александровском и Гуляйпольском направлениях. Здесь в ходе жестких сражений противник продвинулся вперед. Об этом сообщил главнокомандующий Александр Сырский, передает 24 Канал.
Смотрите также Ситуация становится угрожающей: военный эксперт объяснил, что планируют россияне возле Запорожья
Что известно о продвижении россиян в Запорожской области?
К сожалению, россиянам удалось захватить три населенных пункта. Изнурительные бои продолжаются за Ровнополье и Яблоково.
"Принимаются соответствующие меры поддержки. Комбинированному огню агрессору нанесен значительный урон", – говорится в сообщении генерала.
Справка: Еще днем Силы обороны Юга сообщили, что украинские защитники были вынуждены отступить с позиций около 5 поселков на востоке Запорожья. Речь шла о Новоуспеновском, Новом, Охотничьем, Успеновке и Новониколаевке.
К слову, Сырский отметил, что оккупантам продвигаться помогают погодные условия. Враг использует густой туман для того, чтобы проникать между украинскими позициями.
Низкую видимость россияне используют и для утечки в южную часть Покровска.
Какая ситуация в Запорожском направлении?
- В последнее время противник усилил наступление на Запорожском направлении. Оккупанты активно перебрасывают туда технику и личный состав, в частности, из Сумщины.
- Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко заявил, что россияне перебросили на Запорожье морскую пехоту. Также он сообщил, что захватчики сменили тактику – теперь они пытаются обходить позиции Сил обороны, продвигаясь по высохшему дну водохранилищ и лугам, образовавшимся после подрыва Каховской дамбы.
- Между тем, Координационный штаб призывает родителей и опекунов срочно вывезти детей из некоторых общин Днепропетровской и Запорожской областей. Эвакуацию будут проводить с учетом безопасности, состояния здоровья детей и соответствующим сопровождением.
- В Гуляйпольском направлении враг пытается продвигаться в обход оборонных позиций украинских войск, используя традиционную тактику: разрушает логистику украинских сил и действует небольшими группами. Цель – продолжать наступление, оказывая максимальное влияние на организацию обороны.
- В Ореховых россияне не имеют значительного продвижения. В Степногорске и Приморском они повторяют привычную тактику из Покровска: пытаются собирать небольшие группы для продвижения вперед и выводят артиллерию на высоты, чтобы обстреливать окрестности Запорожья.