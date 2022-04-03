Становится вполне понятно, откуда у Владимира Путина поддержка в 83%. Об этом в эфире 24 канала сказал ведущий Артем Овдиенко.

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Путин исполнил желание россиян

Ранее он считал, что российские социологи "нарисовали" такие данные, потому что им стыдно признать правду. Они, мол, не могут сказать, что поддержки у главы Кремля на самом деле нет.

Нет, теперь я вижу, что эти цифры, может быть, даже и уменьшили. Это не Путин виноват в том, что Россия пошла к нам войной. Это россияне заказали Путину эту войну,

– подчеркнул Овдиенко.

По его словам, Путин просто исполнял общественное желание всех россиян устроить войну.

Это россияне привели его к власти и сделали таким, – Овдиенко

Ведущий заметил, что считал Путина сумасбродным. Якобы президент России реализовал свое безумие в войне против Украины, а армия вынуждена была выполнить тот приказ.

Однако когда он просмотрел фотографии зверств оккупантов из Бучи, то понял, что ошибался. Путин – только заложник ситуации.

"Это россияне привели его к власти и сделали таковым. Он просто проговорил ртом их желания", – сказал Овдиенко.

Овдиенко считает, что в зверствах России виноват не только Путин: смотрите видео