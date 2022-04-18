Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал в эфире телеканала "Белсат TV" о том, что российские войска уже вошли в Кременную Там, со слов главы области, ведутся бои.

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Эвакуировать людей из Кременной невозможно

На сегодня, самая горячая точка, кроме Попасной – Кременная. Туда уже зашла российская армия, там уже ведутся бои. Огромное количество техники. И "горячее всего" сейчас именно там,

– подчеркнул он.

Сергей Гайдай добавил, что очень сильно просил людей эвакуироваться. Планировались выезды буквально по лесным тропинкам, чтобы местные жители не попали под обстрел. Но за ночь в населенном пункте ситуация кардинально поменялась.

Также глава области рассказал, что в Лисичанске обстреляли здание патрульной полиции. В результате вражеского удара шестерых сотрудников отправили в госпиталь.

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