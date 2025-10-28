Россияне зашли на окраины Мирнограда: на Покровском направлении продолжаются уличные бои

Российским военным удалось прорваться на окраины Мирнограда на Покровском направлении. Сейчас там продолжаются тяжелые уличные бои.

На этом участке фронта оккупанты использует не только артиллерийские и беспилотные системы, а также пехотные и технические средства. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя группировки войск "Восток" Григория Шаповала в эфире телемарафона.

Какова ситуация на Покровском направлении?

По словам Шаповалова, украинские защитники удерживают позиции и обустраивают фортификационные сооружения. Однако использовать отдельные виды вооружения сложно из-за уличных боев в городе. Ситуация на Покровском направлении остается достаточно сложной.

