24 Канал Новости Украины Россияне зашли на окраины Мирнограда: на Покровском направлении продолжаются уличные бои
28 октября, 21:44
1

Россияне зашли на окраины Мирнограда: на Покровском направлении продолжаются уличные бои

Надежда Батюк

Российским военным удалось прорваться на окраины Мирнограда на Покровском направлении. Сейчас там продолжаются тяжелые уличные бои.

На этом участке фронта оккупанты использует не только артиллерийские и беспилотные системы, а также пехотные и технические средства. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя группировки войск "Восток" Григория Шаповала в эфире телемарафона.

Какова ситуация на Покровском направлении?

По словам Шаповалова, украинские защитники удерживают позиции и обустраивают фортификационные сооружения. Однако использовать отдельные виды вооружения сложно из-за уличных боев в городе. Ситуация на Покровском направлении остается достаточно сложной.

