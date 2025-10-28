Росіяни зайшли на околиці Мирнограду: на Покровському напрямку тривають вуличні бої

Російським військовим вдалося прорватися на околиці Мирнограду на Покровському напрямку. Зараз там тривають важкі вуличні бої.

На цій ділянці фронту окупанти використовують не тільки артилерійські та безпілотні системи, а також піхотні й технічні засоби. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на речника угруповання військ "Схід" Григорія Шаповала в ефірі телемарафону.

Яка ситуація на Покровському напрямку?

За словами Шаповала, українські захисники утримують позиції та облаштовують фортифікаційні споруди. Проте використовувати окремі види озброєння складно через вуличні бої у місті. Ситуація на Покровському напрямку залишається досить складною.

Події на Покровському напрямку: коротко про головне