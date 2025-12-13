Имели фантастическое преимущество, – военный обозреватель о серьезной ошибке россиян в Купянске
- Украинским Силам обороны удалось стабилизировать фронт в Купянске и загнать российские войска в окружение.
- Россияне имели численное преимущество, но украинские военные использовали реку Оскол, чтобы отрезать вражескую логистику.
Ситуация в Купянске изменилась за последнее время, ведь ранее были сообщения, что россиянам удалось продвинуться там. Однако благодаря решению командования и преданной работе Сил обороны там удалось стабилизировать фронт, более того загнать россиян в окружение.
Военный обозреватель Василий Пехньо рассказал 24 Каналу, что события, которые в последнее время развивались в Купянске показывают безысходность на поле боя. Возможно, именно это объясняет стремление многих стран мира завершить эту войну заключением соглашения.
Смотрите также Купянск обнажил ложь Путина: как ВСУ загнали россиян в окружение и ослабили РФ в глазах Трампа
"Вполне понятно, что военных решений в этой войне найти не удается. Россия не может захватить Украину, а Украина не может полностью отбиться от России", – сказал он.
Какую россияне совершили ошибку на Купянском направлении?
Василий Пехньо отметил, что россияне, учитывая преимущество в количестве и недостаток у Украины пехоты, смогли залезть по трубам в Купянск.
Они реально прорвались туда довольно большой численностью – несколько сотен человек личного состава. Казалось, что оккупация Купянска неизбежна, но так не произошло,
– подчеркнул он.
Военное командование Украины отреагировало на эту ситуацию и начало подтягивать резервы, в частности дроновые подразделения.
Что происходит на Харьковском направлении: карта
Нашим защитникам удалось использовать естественное препятствие – реку Оскол, и отрезать логистику противника по ее руслу.
Как следствие удалось остановить проникновение оккупантов через трубы и заблокировать те силы, которые уже зашли в город.
"Это показывает то, что они (россияне – 24 Канал) застряли в этой ситуации, даже несмотря на то, что имели фантастическое преимущество", – добавил военный обозреватель.
Что известно об успехе Украины возле Купянска?
Владимир Зеленский приехал в Купянск. Это очень важное событие, ведь российская пропаганда неоднократно утверждала об успехах на этом направлении и окружении города.
Президент Украины записал обращение к гражданам в Купянске менее чем в километре от российских позиций. Это произошло на фоне городской стелы.
Силы обороны заблокировали примерно 200 оккупантов в северной части Купянска. Российские военные оказались там в ловушке – они не могут получить подкрепление.