Мали фантастичну перевагу, – військовий оглядач про серйозну помилку росіян у Куп'янську

Ситуація у Куп'янську змінилась за останній час, адже раніше були повідомлення, що росіянам вдалось просунутися там. Однак завдяки рішенням командування та відданий роботі Сил оборони там вдалось стабілізувати фронт, ба більше загнати росіян в оточення.

Військовий оглядач Василь Пехньо розповів 24 Каналу, що події, які останнім часом розвивались у Куп'янську показують безвихідь на полі бою. Можливо, саме це пояснює прагнення багатьох країн світу завершити цю війну укладанням угоди.

"Цілком зрозуміло, що воєнних рішень у цій війні знайти не вдається. Росія не може захопити Україну, а Україна не може повністю відбитися від Росії", – сказав він.

Яку росіяни зробили помилку на Куп'янському напрямку?

Василь Пехньо зазначив, що росіяни, з огляду на перевагу у кількості й нестачу в України піхоти, змогли залізти по трубах до Куп'янська.

Вони реально прорвались туди доволі великою чисельністю – кілька сотень осіб особового складу. Здавалось, що окупація Куп'янська неминуча, але так не сталося,

– підкреслив він.

Військове командування України відреагувала на цю ситуацію та почало підтягувати резерви, зокрема дронові підрозділи.

Що відбувається на Харківському напрямку: карта

Нашим захисникам вдалось використати природну перешкоду – річку Оскіл, та відрізати логістику противника по її річищу.

Як наслідок вдалось зупинити проникнення окупантів через труби й заблокувати ті сили, які вже зайшли у місто.

"Це показує те, що вони (росіяни – 24 Канал) застрягли в цій ситуації, навіть попри те, що мали фантастичну перевагу", – додав військовий оглядач.

Що відомо про успіх України біля Куп'янська?