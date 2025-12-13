Військовий оглядач Василь Пехньо розповів 24 Каналу, що події, які останнім часом розвивались у Куп'янську показують безвихідь на полі бою. Можливо, саме це пояснює прагнення багатьох країн світу завершити цю війну укладанням угоди.

"Цілком зрозуміло, що воєнних рішень у цій війні знайти не вдається. Росія не може захопити Україну, а Україна не може повністю відбитися від Росії", – сказав він.

Яку росіяни зробили помилку на Куп'янському напрямку?

Василь Пехньо зазначив, що росіяни, з огляду на перевагу у кількості й нестачу в України піхоти, змогли залізти по трубах до Куп'янська.

Вони реально прорвались туди доволі великою чисельністю – кілька сотень осіб особового складу. Здавалось, що окупація Куп'янська неминуча, але так не сталося,

– підкреслив він.

Військове командування України відреагувала на цю ситуацію та почало підтягувати резерви, зокрема дронові підрозділи.

Нашим захисникам вдалось використати природну перешкоду – річку Оскіл, та відрізати логістику противника по її річищу.

Як наслідок вдалось зупинити проникнення окупантів через труби й заблокувати ті сили, які вже зайшли у місто.

"Це показує те, що вони (росіяни – 24 Канал) застрягли в цій ситуації, навіть попри те, що мали фантастичну перевагу", – додав військовий оглядач.

