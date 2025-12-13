Военный обозреватель Василий Пехньо рассказал 24 Каналу, что события, которые в последнее время развивались в Купянске показывают безысходность на поле боя. Возможно, именно это объясняет стремление многих стран мира завершить эту войну заключением соглашения.

"Вполне понятно, что военных решений в этой войне найти не удается. Россия не может захватить Украину, а Украина не может полностью отбиться от России", – сказал он.

Какую россияне совершили ошибку на Купянском направлении?

Василий Пехньо отметил, что россияне, учитывая преимущество в количестве и недостаток у Украины пехоты, смогли залезть по трубам в Купянск.

Они реально прорвались туда довольно большой численностью – несколько сотен человек личного состава. Казалось, что оккупация Купянска неизбежна, но так не произошло,

– подчеркнул он.

Военное командование Украины отреагировало на эту ситуацию и начало подтягивать резервы, в частности дроновые подразделения.

Что происходит на Харьковском направлении: карта

Нашим защитникам удалось использовать естественное препятствие – реку Оскол, и отрезать логистику противника по ее руслу.

Как следствие удалось остановить проникновение оккупантов через трубы и заблокировать те силы, которые уже зашли в город.

"Это показывает то, что они (россияне – 24 Канал) застряли в этой ситуации, даже несмотря на то, что имели фантастическое преимущество", – добавил военный обозреватель.

Что известно об успехе Украины возле Купянска?