Свой российский паспорт он сжег. По словам бойца, для него этот красный российский паспорт – символ ужаса, который происходит в течение года.
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"Он полностью окровавлен для меня", – рассказал россиянин.
Что известно о россиянине на стороне ВСУ
Даже не мог подумать, что, имея российское гражданство, прожив там столько лет, тренируясь, развиваясь физически, духовно сейчас я буду стоять по другую сторону, буду защищать Украину от России, от российской власти, агрессии,
– заявил Сосо Глонти.
Он отметил, что еще 22 февраля 2022 года он был в Москве. Уже после речи Путина по поводу "присоединения" квазиреспублик понял, что ситуация обостряется.
"Я быстренько беру билет в Беларусь, в Минск. И 24-го в половине четвертого утра я на границе. И, по сути, за мной летели ракеты", – вспомнил боец.
Далее он защищал самые горячие точки Киевщины: Гостомель, Бучу, Вышгород. Также прикрывал Киевское море, а затем – поехал на Харьковское направление.
Кроме борьбы Сосо Глонти рассказывает в социальных сетях о том, что на самом деле видит в Украине.
Моя основная цель – показать, что здесь происходит, показать правду тем людям, кто находится с той стороны прежде всего,
– рассказал военный.
Он, как и все украинцы, уверен, что Киев победит. Также заверил, что будет "с Украиной до конца, чтобы мы, наконец, освободились и зажили счастливо и в мире".
В Украине действует интернациональный легион
- В Украине действует интернациональный легион – это военная часть Вооруженных сил Украины, в которой служат военные добровольцы – граждане других стран.
- Подразделение возникло 27 февраля 2022 года по инициативе Владимира Зеленского.
- Присоединиться к легиону можно, обратившись к атташе по обороне Посольства Украины в своей стране. В легионе служит ориентировочно 20 тысяч добровольцев из разных стран мира.