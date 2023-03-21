Свой российский паспорт он сжег. По словам бойца, для него этот красный российский паспорт – символ ужаса, который происходит в течение года.

Смотрите также В России только 2 пути: оба ведут к обнищанию

"Он полностью окровавлен для меня", – рассказал россиянин.

Что известно о россиянине на стороне ВСУ

Даже не мог подумать, что, имея российское гражданство, прожив там столько лет, тренируясь, развиваясь физически, духовно сейчас я буду стоять по другую сторону, буду защищать Украину от России, от российской власти, агрессии,

– заявил Сосо Глонти.

Он отметил, что еще 22 февраля 2022 года он был в Москве. Уже после речи Путина по поводу "присоединения" квазиреспублик понял, что ситуация обостряется.

"Я быстренько беру билет в Беларусь, в Минск. И 24-го в половине четвертого утра я на границе. И, по сути, за мной летели ракеты", – вспомнил боец.

Далее он защищал самые горячие точки Киевщины: Гостомель, Бучу, Вышгород. Также прикрывал Киевское море, а затем – поехал на Харьковское направление.

Кроме борьбы Сосо Глонти рассказывает в социальных сетях о том, что на самом деле видит в Украине.

Моя основная цель – показать, что здесь происходит, показать правду тем людям, кто находится с той стороны прежде всего,

– рассказал военный.

Он, как и все украинцы, уверен, что Киев победит. Также заверил, что будет "с Украиной до конца, чтобы мы, наконец, освободились и зажили счастливо и в мире".

В Украине действует интернациональный легион