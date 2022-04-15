Наши воины полностью уничтожили самоходную артиллерийскую батарею оккупантов. Об этом сообщил журналист Роман Цымбалюк.

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Бригады оккупантов фактически нет

Часть личного состава оккупационной бригады уничтожена. Другая часть тяжело ранена, из-за чего бригада стала небоеспособной.

Также понесла потери и рота снайперов. По меньшей мере 6 оккупантов погибли, еще 15 получили ранения, а 2 считают пропавшими без вести, потому что они уже 8 дней не выходят на связь.

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