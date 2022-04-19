Интенсивность огня войск оккупантов на Харьковском направлении, Донбассе и в Днепропетровской области значительно возросла. Об этом Зеленский заявил в своем обращении 19 апреля, сообщает 24 канал.

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Россия впишет свою армию в мировую историю как самую варварскую

Президент отметил, что российские войска по-прежнему считают обычную жилищную инфраструктуру нормальными мишенями.

Русская армия в этой войне навсегда впишет себя в мировую историю как едва ли не самую варварскую и бесчеловечную армию мира,

– отметил глава государства.

Зеленский добавил, что фирменный почерк оккупантов – целенаправленное убийство мирных людей и разрушение жилых кварталов и гражданской инфраструктуры, применяя для этого все виды вооружения, в том числе и запрещенные международными конвенциями.

"И это такая подлость, которая на поколение обозначит российское государство как источник абсолютного зла", – отметил президент.

Глава государства подытожил, что когда заработает специальный трибунал для осуждения всех виновных в военных преступлениях в Украине, российский паспорт будет означать в мире только одно – однозначное осуждение и нежелание сотрудничать от всех порядочных людей.

Смотрите обращение Владимира Зеленского: