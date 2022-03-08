МВД открыло телеграм-канал "Ищу своих"

Советник главы МВД Вадим Денисенко в эфире 24 канала рассказал об открытии телеграм-канала "Ищу своих". Канал создан для россиян, чтобы они видели, что происходит с их пленниками.

Достойно внимания В Россию уже доставили много трупов, еще больше остались гнить в украинской земле, – Геращенко

Также Денисенко отметил, что россияне не уносят тела своих погибших военных.

Российская армия впервые в истории человечества отказывается забирать тела своих мертвых, своих убитых воинов.

– заявил советник главы МВД.

Денисенко призвал распространять телеграм-канал "Ищу своих".

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