В Киеве из-под завалов спасли травмированного песика

Впоследствии спасатели нашли еще одну собаку. Об этом сообщили в ГСЧС.

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Что известно о спасенных животных?

Россия нанесла баллистический удар по Киеву в ночь на 27 октября. Спасатели нашли пораненого собаку, который выжил под обломками, однако его хозяйка погибла во время обстрела. Пожарные вместе с полицейскими оказали раненому четвероногому первую помощь и срочно доставили его в ближайшую ветеринарную клинику.

Рядом с местом разрушений у забора спасатели обнаружили еще одну пораненого собаку. Животное тихо лежало и ждало своего хозяина, который также был убит во время вражеской атаки.

Вечером 26 октября Россия нанесла баллистический удар по Киеву. Под ударом оказались территория одного из университетов, парк и местность вблизи станции метро и жилых домов. Известно о погибших и раненых.