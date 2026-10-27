Live
Просмотров: Время чтения: 1 мин

В Киеве из-под завалов спасли травмированного песика

Даниил Жоров
В Киеве из-под завалов спасли раненого щенка

Ночью 27 октября Россия нанесла баллистический удар по Киеву. Спасателям удалось спасти из-под обломков дома маленького травмированного песика.

Впоследствии спасатели нашли еще одну собаку. Об этом сообщили в ГСЧС.

Реклама
Adv

популярные видео

Что известно о спасенных животных?

Россия нанесла баллистический удар по Киеву в ночь на 27 октября. Спасатели нашли пораненого собаку, который выжил под обломками, однако его хозяйка погибла во время обстрела. Пожарные вместе с полицейскими оказали раненому четвероногому первую помощь и срочно доставили его в ближайшую ветеринарную клинику.

Рядом с местом разрушений у забора спасатели обнаружили еще одну пораненого собаку. Животное тихо лежало и ждало своего хозяина, который также был убит во время вражеской атаки.

Вечером 26 октября Россия нанесла баллистический удар по Киеву. Под ударом оказались территория одного из университетов, парк и местность вблизи станции метро и жилых домов. Известно о погибших и раненых.

Дополняем новость...

Связанные темы:

Комментарии

Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Реклама
Adv