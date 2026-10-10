Военно-воздушные силы отслеживают движение целей. 24 Канал собрал всю самую важную информацию в одном месте.
Где сейчас опасность?
Россия запустила по Украине ударные беспилотники. До окончания тревоги оставайтесь в укрытии.
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Где сейчас угроза: смотрите карту
Ровенская область: реактивный БПЛА пролетел мимо Дубровицы, курс на запад.
Реактивный БПЛА из Винницкой области в направлении Хмельницкой области.
Винницкая область: реактивный БПЛА пролетел через Гайсин в направлении Винницы.
Одесса: реактивный БПЛА над городом.
Реактивный БПЛА, направляющийся на Одессу с Черного моря.
Реактивный БПЛА в Киевской области, направляется в Гостомель.
Реактивный БПЛА в Одесской области, направляется к Татарбунарам.
Реактивный БПЛА пролетел мимо Липняжки в Кировоградской области в северном направлении.
Реактивный БПЛА пролетел мимо Красятичей в Киевской области в юго-западном направлении.
Реактивные БПЛА в направлении Лиманки/Одессы из акватории Черного моря.
Днепропетровская область: реактивный БПЛА пролетел мимо Софиевки, курс – на запад..
Реактивные БПЛА в Николаевской области, направляются к Вознесенску.
Реактивные БПЛА пролетели мимо Заречного в Днепропетровской области, курс – западный.
Реактивные БПЛА в Днепропетровской области, пролетают мимо Юрьевки курсом на запад.
Реактивный БПЛА на границе Одесской и Николаевской областей, курс – северный.
Реактивный БПЛА пролетает через зону отчуждения Чернобыльской АЭС курсом на запад.
Запорожская область: Реактивный БПЛА над/мимо Вильнянска / Запорожья.
Луцк! Реактивный БПЛА над городом! Находитесь в укрытиях!
Реактивные БПЛА на севере Черниговской области над/мимо Рипки в юго-западном направлении.
Реактивный БПЛА с севера Киевской области на север Житомирской области.
Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Луцка.
Одесса: реактивный БПЛА над городом.
Реактивный БПЛА из акватории Черного моря в направлении Одессы.
Реактивный БПЛА в Луцком районе, движется в северном направлении.
Реактивный БПЛА пролетел мимо Радивилова в Ровенской области в северо-западном направлении.
Реактивный БПЛА, направляющийся на Киев с юго-востока.
Реактивный БПЛА над Малином в Житомирской области, прилетевший с севера.
БПЛА над Запорожьем с юга.