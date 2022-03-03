Больной фейк России

Кулеба категорически возразил, что Украина работает над созданием ядерного оружия. Он ответил главе разведки РФ Нарышкину, который сказал, что США знают о создании ядерного оружия в Украине.

Это важно Об изготовлении ядерного оружия в Украине даже не говорится, – Данилов

Очередная российская галлюцинация главы СВР Сергея Нарышкина. Он утверждает, что Украина работает над созданием ядерного оружия и США знают об этом и готовы помочь,
– сказал Кулеба.

Украинский министр добавил, что опровергает больной фейк пропаганды и убеждает, что Украина остается ответственным участником Договора о нераспространении ядерного оружия.

"Я еще раз опровергаю этот больной фейк. Украина всегда была и остается ответственным участником ДНЯО", – резюмировал Кулеба.

  • Главе разведки РФ Нарышкину лучше переживать о делах в своей стране, ведь тамошний диктатор Путин приказал перевести ядерные войска РФ в особый режим дежурства.
  • Российский президент открыто угрожает ядерным оружием. При этом не следует забывать, что агрессор оккупировал ЧАЭС!

ВСУ

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