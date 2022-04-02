Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил в сети об очередном успехе украинских защитников, а также обнародовал фотодоказательства.

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Украинцы уничтожили российский танк Т-72Б3

Уничтожен российский танк Т-72Б3. Гордость русской армии. От прямого попадания разорван на части,

– отметил Живицкий.

Он добавил, что все находившиеся в танке российские захватчики сгорели.

Военные обезвредили технику врага 2 апреля в Верхней Сыроватке Сумской области.

Напомним, в поселке Дмитровка Киевской области два украинских танка уничтожили вражескую танковую роту – 10 танков и воздушно-десантный батальон.

Танк врага после того, как с ними разобрались украинцы: Фото из фейсбука Живицкого