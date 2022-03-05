Среди них олигархи из ближайшего окружения президента России Владимира Путина. Из ценных вещей, которые "эвакуируют" олигархи, ценные картины.

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Интересно, что в ОАЭ вылетел и самолет Минобороны России.

Кто вывозит свое имущество в ОАЭ:

28 февраля из Ниццы в Дубай прилетел самолет Bombardier Global 5000, которым, по данным журналистов, пользуются братья Ротенберги.

26 февраля самолет Bombardier Global 5000 олигарха Юрия Трутнева совершил перелет Москва – Дубай – Москва.

Борт Романа Абрамовича Boeing 787-8 Dreamliner за время войны дважды летал в Дубай. Впервые 28 февраля. 4 марта он вернулся в Москву и в тот же день снова вылетел в Дубай.

4 марта около полуночи с военного аэродрома Чкаловский вылетел самолет Ту-154М с бортовым номером RA-85041, утром 6 марта он совершил посадку в аэропорту Абу-Даби.

В ночь на 5 марта в Эмираты вылетел самолет министерства обороны России.