Правоохранители говорят, что контроль за запретом публичного использования русскоязычного продукта в столице возложен на постоянную комиссию Киевского городского совета по вопросам культуры, туризма и общественных коммуникаций. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на hromadske.

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Какое может быть наказание за прослушивание русской музыки

На запрос hromadske в Главном управлении Нацполиции в Киеве ответили, что украинцы могут обратиться к правоохранителям, если обнаружили, что кто-то потребляет русскоязычный контент в публичных местах.

В то же время там отмечают, что полиция осуществляет превентивную и профилактическую деятельность, которая направлена на предотвращение совершения правонарушений.

А также рассказывают, что, в соответствии со статьей 13 Кодекса Украины об административных правонарушениях, в отношении подростков в возрасте от 16 до 18 лет, совершивших административное правонарушение, могут применить следующие меры воздействия:

обязательство публично или в другой форме попросить прощения у потерпевшего;

предупреждение;

выговор или строгий выговор;

передача несовершеннолетнего под надзор родителям или лицам, которые их заменяют, или под надзор педагогическому или трудовому коллективу с их согласия, а также отдельным гражданам по их просьбе.

Напомним, что в Украине запретили прослушивание российской музыки в общественных местах. Кроме этого, также предусмотрен запрет на ретрансляцию российской музыки в медиа. 19 июня 2022 депутаты Верховной Рады одобрили соответствующий законопроект.