Американский политолог Рамиз Юнус сказал, что западная элита совершает ошибку, пропагандируя российских "оппозиционеров".

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Мнение "российской оппозиции" не играет никакой роли

Юнус отметил, что российская оппозиция придумана только на бумаге. На хороших россиянах делают карьеру, списывают деньги, им дают гранты, для них делают конференции. Но особенность состоит в том, что они "не делают никакой социальной базы внутри страны". Учитывая того самого Навального, который, к слову, ближе всего к электорату Путина.

Российская оппозиция не существует. Это словоблудие, придуманное журналистами по всему миру… Давайте их забудем. Я их не слушаю, не смотрю. Их мнение не играет никакой роли. Ни для меня, ни для солидных экспертов или мозговых центров, как разведка или Пентагон,

– сказал Юнус.

Ранее такое же мнение он высказал в эфире 24 Каналу, назвав российских оппозиционеров "мыльными пузырями".

Он напомнил, что Ельцина и Путина избрали из политической элиты и спецслужб, поэтому так же изберут и следующего президента России. Это будет компромиссная кандидатура, с которой согласятся все силы в стране-агрессоре.