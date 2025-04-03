Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
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Россия снова прибегает к тактике информационного алиби
Россияне распространяют фейк, что грузы завозят в темное время суток, а у складских помещений ТЭЦ круглосуточно находится военизированная охрана.
Подобные сообщения могут свидетельствовать о подготовке Россией новых ударов по энергетической инфраструктуре Харькова,
– отмечают в ЦПД.
Там отметили, что такими заявлениями Россия в очередной раз прибегает к тактике информационного алиби, чтобы оправдать свои преступления против мирного населения Украины.
Они заранее объявляют "военной целью" какой-то из объектов гражданской инфраструктуры, чтобы позже атаковать его.
Недавно россияне также распространяли фейк о якобы подготовке украинскими военными провокации в Николаеве для срыва договоренностей о прекращении ударов по объектам энергетики и обвинения в этом России. Это элементы одной информационной кампании,
– добавили в ЦПД.
Так россияне пытаются снять с себя ответственность за несоблюдение им энергетического перемирия и ввести в заблуждение мир.