Российские пропагандисты рассказывают, что якобы успешно их циничные войска сражаются за Харьков, но это ложь. Об этом заявил журналист Юрий Бутусов.

Тема В Харькове две крылатые ракеты попали по штабу терробороны

Что на самом деле происходит в Харькове

Журналист был там лично и убедился в ситуации. По его словам, Харьков полностью контролируют ВСУ и Нацгвардию совместно с добровольцами. Основой обороны является 92 механизированная бригада и артиллерийские части.

Российская пропаганда имитирует несуществующие успехи. Несколько российских штурмовых групп пытались прорваться 27 февраля, но их перебили и взяли в плен. С этого времени российские войска избегают контактных боев. То есть никаких штурмов нет, а попытки развернуть шутом и провести разведку наши определяют и гасят еще до приближения врага.

– говорит Бутусов.

Он утверждает, что враг откатился на 2 – 3 километра от украинских позиций.

Какая угроза для Харькова

Наибольшую опасность для города и его жителей представляют террористические обстрелы российской артиллерии и авиации.

Авиация бьет без разбора по военным и гражданским объектам, терроризирует гражданское население. Многие жители покидают город, и это понятно. Но оборона Харькова не слабеет даже от авиаударов,

– заверил Бутусов.

Он отмечает, что Харьков нуждается сейчас в лучшей координации в руководстве всех сил обороны и нужд системы ПВО, чтобы защитить город от террора российской авиации. А российская армия при попытке штурмовать город получит тотальное сопротивление. Харьковчане отданы и полностью поддерживают ВСУ.

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