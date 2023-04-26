На это обратила внимание одна из пользователей ютуба. Ее дочь просила отвезти ее в детскую, в которой российские блоггеры снимали видео. И все бы ничего, но, по словам ребенка, на своем канале блоггеры называли Украину "частью России", информирует 24 Канал.

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Между игровым контентом детям навязывают пропаганду

Женщина в обращении говорит, вероятно, о популярном канале белорусского блогера "Власть А4". Ее дочь долгое время просматривала видео этого блогера, однако родители стали его блокировать с началом полномасштабного вторжения. Еще больше внимания обратили на российский контент, когда вернулись из-за границы в Киев.

Мать рассказывает, что по возвращении в столицу, дочь попросила поехать в детскую, в которой когда-то снимал видео блоггер. Когда женщина начала расспрашивать ребенка на этот счет, то дочь заявила, что в "А4" приезжал в то время, когда Украина якобы была "частью России".

Женщина жалуется на российскую пропаганду в детском контенте: смотрите видео

Это очень возмутило женщину, поэтому она решила объяснить маленькой дочери, что Украина не была "частицей" России, как утверждают российские и белорусские блоггеры. Кроме того, женщина поддержала в комментариях довольно много других пользователей сети.

Люди начали блокировать не только одного блогера, но и весь русскоязычный контент, ведь прокремлевская риторика в детских видео – обычное дело. Одна из женщин в пример написала, что ее 6-летняя дочь, после просмотра контента от кремлевских прихвостней, называла себя русской, потому что она "говорит на русском языке".

Россияне "зомбируют" детей из школы

Российская пропаганда пробила очередное дно. Теперь историю так называемой "специальной военной операции" будут изучать в школе. Соответствующие "обновления" уже появились в школьных учебниках.

В учебниках по истории 11 класса уже "обучают" детей причинам начала так называемой "сво". Более того, детей учат "уважать" и поддерживать решение власти относительно захватнической войны в Украине.