В общем InfoLight․UA за период с 26 мая по 25 июня 2024 года обработала 27 500 новостей на пяти наиболее посещаемых российских сайтах.

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Чьи цитаты больше всего использует Россия в пропаганде

Исследовательская группа обнаружила, что среди самых цитируемых российской пропагандой украинцев оказались Олег Соскин, Сергей Кривонос, Олег Стариков, Марьяна Безуглая и Игорь Лапин.

Представители группы отметили, что Олег Соскин – безоговорочный любимец российской пропаганды. В InfoLight․UA предположили, что, поскольку он, вероятно, не находится в Украине, то может согласовывать свои заявления с теми, кто их распространяет. Однако это лишь мнение, а не конкретное обвинение.

Сергей Кривонос – попадает в российские новости, поскольку является острым критиком действующей власти. Олег Стариков, наиболее странный в этом рейтинге лидер, потому что фактически неизвестен в Украине и делает различные противоречивые заявления, например – о приближении генеральной битвы российско-украинской войны,

– отметили исследователи.

40 самых цитируемых украинцев в российской пропаганде / Скриншот 24 Канала

Туда же попала и Марьяна Безуглая, которая является постоянным публичным критиком украинского военного командования. Также роспропаганда цитирует и Игоря Лапина – украинского юриста, депутата Верховной Рады Украины VIII созыва, военного в отставке.

"В период войны на Востоке Украины (Игорь Лапин – 24 Канал) командовал 2 штурмовой ротой "Запад" 24-го батальона территориальной обороны "Айдар" ВСУ, сформированной преимущественно из добровольцев Волыни. Один из лидеров украинского сегмента ютуба по количеству и охвату видео, которые остро критикуют фактически все, что связано с решениями военно-политического руководства страны", – указано в исследовании.

Также, отмечают исследователи, критические заявления Лапина часто касаются руководителя ГУР МОУ Кирилла Буданова. При том, что сам Лапин имеет значительно ниже воинское звание и опыт для подобных утверждений, а его военное образование – Курганское высшее военно-политическое авиационное училище.



Кого больше всего цитирует роспропаганда из украинцев / Скриншот 24 Канала

Какие результаты исследования сделала группа

В InfoLight․UA отметили, что российская пропаганда работает достаточно технологично. Так, понимая что прямые фейки или ссылки на какие-то собственные источники вызывают сомнение даже у собственных жителей, очень значительный объем новостей о событиях в Украине они генерируют со ссылкой на украинские источники.

Конечно, к "украинским источникам" можно причислить Шария, Царева или других беглецов, и это российская пропаганда делает, подавая новость в стиле "экс-премьер Украины заявил" (речь об Азарове) или "украинский политолог заявил" (Владимир Скачко),

– говорится в исследовании.

Однако идеальный вариант, когда источником информации становятся те, кого никак нельзя связать с Россией.

И здесь исследователи разделили полученные результаты на условные три группы:

военные, критическими интервью которых манипулируют.

представители государственных или коммунальных учреждений, энергетических предприятий и т.д., которые комментируют ситуацию прежде всего в энергетике. Понятно, что здесь не избежать фраз, которые Россия подаст как "ситуация с энергетикой приближается к катастрофе".

политики. Это самая интересная категория. И в ней есть безоговорочные "лидеры", о которых отмечено в начале.

В группе также отметили, что из всех новостей выбирали только те, где украинские публичные лица своими заявлениями, выступлениями, сообщениями в соцсетях и т.д. становились отдельным информационным поводом.