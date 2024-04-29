"Люди хотели проголосовать, в Мариуполе было "зараженное" море, боевые американские комары уничтожают армию России и легенды о черных трансплантологах в Украине и активное голосование на выборах главы Кремля". Только 5 примеров из тысяч фейков, которые распространяются в телеграме.

Быстрый доступ к информации, аудиовизуальные материалы и огромное количество каналов – это те угрозы, что подстерегают жителей временно оккупированных территорий в этом мессенджере.

Дезинформация стала весомым оружием гибридной войны нацеленной на то, чтобы расколоть наше общество, подорвать демократические основы, чтобы запутать и заставить колебаться.

Кремлевские нарративы, которые содержат дезинформацию и манипулируют фактами, нацелены дискредитировать демократические ценности, честную журналистику и медиа. Российские пропагандисты выполняют эту задачу, к сожалению, на отлично, и залезают в головы украинцев, россиян и граждан других стран. А прежде всего – украинцев на временно оккупированных территориях.

Россияне прославляют страну-террориста и порочат все, что связано с Украиной, создавая альтернативную реальность для тех, кто в оккупации. Как действует вражеская пропаганда в таких условиях и как ей противодействовать – читайте в материале 24 Канала.

Пропаганда на оккупированных территориях: смотрите в видеоформате

Разрушить украинскую связь

Заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий во время форума Kyiv StratCom сообщил, что в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях за время оккупации россияне установили около 2 тысяч мобильных вышек с целью распространения российского пропагандистского контента.

Начиная с 2014 года, на ВОТ (временно оккупированных территориях – 24 Канал) происходит военный подход, который Россия продолжает использовать и в дальнейшем: изоляция информационного пространства, его контроль и информационно-психологическая обработка населения. В Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях все информационные потоки и программное обеспечение контролирует "Ростех",

– рассказал Скибицкий.

С начала оккупации россияне начали ограничивать то, что на самом деле представляло для них большую опасность: объективную информацию. Захватчики врывались в локальные редакции медиа на оккупированных территориях, запугивали журналистов и заставляли их работать на Кремль. Почти все локальные украинские медиа и журналисты отказались от работы на врага.

И это не остановило Кремль. Сразу начали появляться подконтрольные или российские газеты, листовки, медиа. Альтернативная реальность от оккупантов, где все "хорошо", "идет по плану", "радуется России" – перекочевала в телеграм.



Россияне завозят на оккупированные территории и газеты РПЦ / Фото росСМИ

С 2022 года роль телеграм-каналов все же возросла, в целом очень много в телеграм перешло российских военкоров, блогеров, медиа. Потому что телеграм прежде всего удобен для россиян тем, что там можно создавать множество как публичных каналов, так и частных групп, и если посмотреть на крупнейшие телеграм-каналы, то можно выстроить такую линию кремлевской дезинформационной кампании,

– отмечает Елизавета Ткаченко, младший аналитик VoxCheck.

И они создали мощную дезинформационную не то чтобы кампанию – альтернативную реальность.

"Забота" россиян об украинцах на оккупированных территориях

В течение длительного времени Россия имитирует "восстановление" территорий, которые захватила. Все отчеты, конечно же, в телеграм-каналах. В Мелитополе якобы строят Центр админуслуг. В Мариуполе вроде бы восстанавливают вокзал. В Бердянске открыли детский центр. И таких сообщений – сотни.

Они пытаются показывать так называемое "восстановление" территорий. Но потом оказывается, что "восстановление" было спешным, некачественным и хорошо выглядело разве что издалека.

Но об этом стараются молчать: вместо этого показывают только кадры радости, обожания и "восстановления".



Путин в Мариуполе – часть российской пропаганды о "восстановлении" / Фото росСМИ

Они пытаются создать в Мариуполе вот эту картинку восстановления и хорошей жизни, чтобы скрыть все эти военные преступления, которые они совершали, показать, что они вкладываются в восстановление. То есть им не так интересен Северодонецк или, например, так же Волноваха,

– отмечает Елизавета Ткаченко.

Однако картинку "радостных жителей" пытаются создать на всех временно оккупированных территориях. Время от времени информация о настоящем состоянии выплывает на поверхность, но теряется между обманчивых нарративов.

Побуждение людей к "выборам" Путина

Еще одна составляющая пропаганды нацелена на россиян, жителей временно оккупированных территорий и украинцев в целом. Описать ее можно несколькими словами – "в России жить хорошо". Чтобы подтвердить этот нарратив, россияне активизировали обманчивые тезисы во время так называемых выборов президента и показывали, как якобы люди на оккупированных территориях стояли в очередях, чтобы проголосовать.

На самом деле это могут быть люди, которые никогда не жили на временно оккупированных территориях, а были привезены специально для создания этой картинки, масштабности этого всего процесса,

– отмечает Елизавета Ткаченко.

Однако даже из контролируемого медиапространства временно оккупированных территорий поступали сообщения о нарушении прав человека и репрессиях в отношении тех, кто не хотел голосовать или поддерживал Украину.

"На временно оккупированных территориях мнение подтверждается о так называемой демократичности этих выборов даже не столько мирными и гражданскими жителями, которые там говорят, как "классно" жить с российской властью, а вот этими иностранными наблюдателями, которые говорят, что у вас демократические выборы. Хотя на самом деле эти же иностранные наблюдатели являются частью кремлевской дезинформации, и они не раз посещали Россию, и они, собственно, являются такими рупорами Кремля за рубежом и активно распространяют кремлевскую дезинформацию", – отмечает Ткаченко.

Например, так называемый наблюдатель из Франции заявил, что якобы на "выборах" Путина было "больше демократии", чем на его родине. Тем временем более 50 стран осудили так называемые выборы, и среди них была и официальная Франция.

Пугать Украиной

Среди других фейков, которые могут разуверить жителей временно оккупированных территорий, ужасы об Украине. Конечно же, ненастоящие, а созданные российской пропагандой.

Согласно анализу VoxCheck, среди таких нарративов, распространенных за последнее время, фейк о том, что на Харьковщине военкомат наградил жен, которые сдали мужчин в ТЦК. Но это – неправда. На фото изображены женщины, которых отметили за организацию мероприятий по чествованию памяти павших защитников Украины и поддержки их семей.

А еще – дезинформация о том, что на границе между Польшей и Германией отлавливают украинцев. Однако и это неправда. Германия усилила контроль на границе для борьбы с контрабандой и наплывом нелегальных мигрантов.

Ну, и из "свежего", так сказать, – фейк о том, что теракт в подмосковном центре "Крокус" совершил гражданин Украины. Ведь среди задержанных не было украинских граждан. По меньшей мере трое из четырех нападавших являются гражданами Таджикистана.



Россияне сделали немало фейков после событий в "Крокусе" / Фото SPRAVDI

Российские телеграм-каналы также распространяли дезинформацию, якобы в Украине стремительно сократилась средняя продолжительность жизни, и власть якобы скрывает главные причины этого – отсутствие доступа к медуслугам и мобилизация.

Чтобы защитить себя от обвинений в геноциде, кремлевские пропагандисты часто прибегают к проекции собственных преступлений на своих жертв или даже просто выдвигают абсолютно безосновательные обвинения. То есть они бездоказательно обвиняют Украину в попытке совершить геноцид против русскоязычных в Украине, часто используя вымышленные истории. Нарратив о геноциде является неотъемлемой частью прокремлевской дезинформационной кампании, направленной на оправдание российской агрессии,

– говорится в материале EUvsDisinfo.

Российские пропагандисты пытаются обвинить Украину во всем, чтобы снять с себя ответственность. Войну против России начал якобы Запад; Украина – не контролируемое государство, а "марионетка"; они искажают историю и пытаются вбить в головы украинцам (а перед тем – и россиянам): не все так однозначно.

Прокремлевские политические комментаторы используют этот нарратив каждый раз, когда Украина получает военную помощь от своих западных партнеров или когда Россия теряет контроль над временно оккупированными украинскими территориями. ЕС, США и многие страны-члены НАТО предоставляют Украине военную помощь, чтобы поддержать ее способность отражать неспровоцированную российскую агрессию, но они не участвуют в боевых действиях. Запад не хочет уничтожить Россию. Он хочет, чтобы Россия прекратила попытки уничтожить Украину,

– отмечают в EUvsDisinfo.

Если предыдущие примеры, которые мы демонстрировали – это фейки, то сейчас настало время того, о чем российские соцсети никогда не расскажут. Они пытаются жонглировать фактами и рассказывать о том, что Украину все покинули или используют. Но на самом деле есть ряд стран, которые помогают во время войны. Передают оружие, поддерживают экономику и работают над восстановлением. Все для того, чтобы показать всем украинцам: мы не одни в этой войне. И это не только о глобальном, но и о локальном.

В Каменском открылась школа после реконструкции, проведенной при поддержке банка ЕС. Фонд энергетической поддержки Украины передал трансформаторы и высоковольтные вводы Хмельницкой области. ЕИБ поможет восстановить более 11,5 тысячи поврежденных войной квартир в Украине. Япония, ЕС и UNDP передали оборудование для управления отходами разрушений и бытовыми отходами в Украине.

Поэтому в российской пропаганде – это бельмо на глазу. Это то, о чем она не говорит: у Украины есть союзники, которые продолжают помогать бороться.

Получать достоверную информацию

В современном мире дезинформация стала весомым аспектом гибридной войны и нацелена на то, чтобы запутать и заставить колебаться.

"Когда твоя мама говорит, что любит тебя, проверь это". Эта фраза принадлежит журналисту из Чикаго и заключается в том, чтобы проверять всю информацию, которая поступает к вам, в частности, от других людей или соцсетей. Когда она является излишне эмоциональной или возмутительной – не доверяйте ей, а подумайте: каких чувств добивались авторы этого сообщения?

Ищите информацию прежде всего в официальных источниках Украины. Президент, министерства и другие ведомства сообщают о самом важном, в частности, и на своих телеграм-каналах. Однако здесь также важно взаимодействие власти и граждан.

И значительную роль здесь играет именно телеграм. В январе 2021 года этот мессенджер был самым загружаемым неигровым приложением в мире. Поэтому здесь стоит хорошо себя защитить: установить двухфакторную аутентификацию, ограничить круг лиц, которые могут видеть ваши фотографию и номер, для важных сообщений установить автоудаление и отключить доступ к локации, контактов и фотографий.

Лучший способ – это официальным лицам и ведомствам коммуницировать российские дезинформационные волны в своих официальных источниках, вовремя реагировать на них, и сообщать: жителей ВОТ может ожидать вот такая волна дезинформации. То есть, возможно, предупреждать,

– отмечает Елизавета Ткаченко.

Если у вас есть родные на временно оккупированных территориях – пожалуйста, поделитесь этим материалом с ними. Берегите себя, защищайте свою информацию, однако относитесь к ней критически. Оставайтесь в украинском инфопространстве и главное – не теряйте веры в Украину.

Эта статья была подготовлена в рамках проекта 'EU NEIGHBOURS east'. Мысли, высказанные в статье, принадлежат исключительно автору.