Рукописи не горят

В этом видео объясняется, что ввод российских войск в Украину выгоден только США. Что Россия от войны с Украиной только проиграет, получит жесткие санкции и международную изоляцию, и в конечном итоге будет порабощена Америкой.

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Подчеркиваю - это делала не какая-то оппозиция, это снималось по заказу Кремля. И вот прошло 8 лет - и российское руководство проделало все то, от чего само себя раньше и предостерегало.

Смотрите пророческое и срывающее покровы видео российских пропагандистов 8-летней давности:

Разоблачение "американского агента"

То есть, теперь выходит, что Путин – это американский агент, который втянул Россию в невыгодную войну, в результате которой Россия ослабнет и будет подчинена США.

Самое поразительное, что сами русские, которым промывали мозги такой пропагандой, в результате не помнят даже этого.

То есть, вчера говорили, что вводить в Украину войска нельзя, сегодня говорят, что вводить надо – и никто вопросов не задает. Просто кивают головами в ответ на любую дичь.