После 2022 года европейские страны начали осознавать скрытую угрозу со стороны Русской церкви. Об этом пишет Украинский центр безопасности и сотрудничества.

Что известно о шпионской деятельности РПЦ?

УЦБС отмечает, что РПЦ намеренно строила свои храмы рядом с критически важной инфраструктурой. Многие церкви в Европе расположены недалеко от военных баз, портов и энергетических объектов.

Например, в шведском городе Вестеросе храм Казанской иконы Божией Матери построили в 300 метрах от аэропорта "Стокгольм-Вестерос". После вступления страны в НАТО в 2022 году этот аэропорт стал важным военным объектом, на котором проходили учения Североатлантического альянса.

Кроме того, этот участок в 2013 году купила российская государственная компания "Росатом". Также она участвовала в финансировании строительства. Во время освящения храма присутствовал советник-посланник посольства страны-агрессора в Швеции Владимир Ляпин, которого подозревают в шпионаже. Настоятель храма Павел Макаренко вообще имеет награду от Службы внешней разведки России.

Подобные инциденты также имеют место в Норвегии. В 2017 году представители РПЦ приобрели недвижимость в муниципалитете Берген, рядом с военно-морской базой "Хоконсверн". Кроме того, один из бывших священников прихода получил недвижимость недалеко от Объединенного центра НАТО в городе Ставангер.

Расположение храмов вблизи правительственных и военных объектов также отмечалось в Нидерландах. Кроме того, УЦБС обращает внимание на другую опасность, исходящую от российских церквей в Европе. Москва сохраняет влияние на организационную деятельность религиозных структур.

Аналитики отмечают, что эстонская православная церковь Московского патриархата, несмотря на переименование и изменения в уставе, осталась под контролем страны-агрессора. Разведка Эстонии сообщает, что российские шпионы используют РПЦ в качестве "прикрытия" за рубежом.

Как в Европе противодействуют РПЦ?

Украинский центр безопасности и сотрудничества пишет, что европейские страны стали лучше осознавать опасность российской псевдорелигиозной пропаганды. Они чаще противодействуют РПЦ.

В 2022 году Латвия юридически заставила православную церковь разорвать связи с МП. В Нидерландах ряд православных приходов отмежевался от РПЦ из-за поддержки патриархом Кириллом российской вооруженной агрессии против Украины.

В 2024 году Швеция прекратила государственное финансирование РПЦ после того, как спецслужбы сообщили о попытках Москвы использовать религиозную общину в качестве платформы для сбора разведданных.

Такие случаи не единичны – они демонстрируют внутреннее сопротивление европейских верующих попыткам России оказать влияние через церковь. Государственные институты также прибегают к более жестким мерам противодействия,

– отмечает УЦБС.

Также в Болгарии выслали главу миссии РПЦ в Софии Васиана Змеева и еще двух священников. Кроме того, Змееву запретили въезд на территорию Северной Македонии по подозрению в шпионаже.

Эстония выслала главу эстонской православной церкви Московского патриархата после предупреждений со стороны служб безопасности. Служба внутренней безопасности тогда подчеркнула, что церковь остается одним из немногих инструментов влияния страны-агрессора, который недостаточно подавлен санкциями.

Отметим, что руководитель аналитического отдела Центра контент-анализа Сергей Стуканов в эфире 24 Канала рассказал, что еще со времен Советского Союза Москва активно развивала свои сети влияния через дипломатические учреждения, церковь и различные культурные проекты. В связи с прямой угрозой национальной безопасности Киев официально обратился к иностранным правительствам с призывом полностью ликвидировать российские культурные центры "Русский дом".