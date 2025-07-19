Об этом заявил Руслан Стефанчук на всеукраинском молодежном форуме "Державотворец", сообщает 24 Канал.

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Что заявил Стефанчук о противодействии российской пропаганде?

В Украине могут разделить Министерство культуры и стратегических коммуникаций. Некоторые СМИ предполагают, что одно из них может возглавить Кирилл Тимошенко.

Руслан Стефанчук ответил на вопрос журналистов, подавали ли экс-заместителя руководителя ОП на должность главы Министерства стратегических коммуникаций. Спикер отметил, что парламент назначает министров, кого же назначают министры, – уже дело их самих.

В то же время Стефанчук убежден, что в тот период, когда Россия делает все, чтобы распространять свою пропаганду, неправду среди большого количества людей, в Украине должен быть контрорган, который активно работает.

И мы должны, извините меня, иметь свой информационный "Рамштайн",

– сказал председатель Верховной Рады.

Также нардеп отметил, что информация – такое же оружие, как и то оружие, которое воюет на передовой. Ведь оно стреляет метко, сразу в голову каждого украинца или нашего зарубежного партнера.

Будем откровенны, россияне очень искусны в этой пропаганде и поэтому мы должны сделать все, чтобы мы имели такое, условно говоря, агентство или подминистерство контрпропаганды, которое будет работать против российской пропаганды,

– заявил Стефанчук.

Впрочем, признал, что это сложно, ведь российская пропаганда распространяется уже не только на Украину. В качестве примера, спикер парламента привел Румынию, когда тикток фактически поставил выборы на вопрос легитимности. Также вспомнил о телеграм-каналах, различных фейк-ньюз.

"А нынешним развитием искусственного интеллекта эти дипфейки – это вообще страшная вещь. Поэтому нам нужно четко понимать, как мы будем противодействовать всему этому нашествию, которое спланировано идет со стороны России", – подчеркнул председатель Верховной Рады.