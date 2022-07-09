Стадный инстинкт орды
Вот им власти сказали "это теперь ваши символы", и они сразу бросились везде это рисовать, выбривать, татуировать…
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И ни один не задал элементарных вопросов: а почему именно эти буквы, а почему из латинского алфавита, а почему они так подозрительно напоминают свастику и нацистские шевроны... Нет, вопросов нет. "Начальство сказало", то "так надо".
Пожалуй, если бы приказали считать символом патриотизма вбитый в зад гвоздь с подвешенной на него шляпой, они бы и это делали молча.
Украинская инаковость
Возможно ли такое в Украине? Нет, у нас вся символика самозарождается, распространяется и согласовывается с общественным консенсусом. Власть ее просто со временем может легализовать.
Важно Есть лишь один способ спасти мир от имперского монстра путинской России
И попробуйте навязать украинцам что-нибудь символическое. Это бесполезно. Только обще общественный консенсус.
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